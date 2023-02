Homem cai de parapente e fica preso a 100 metros de altura em costão no Sul de SC; VÍDEO

Parte de cima do parapente ficou presa a uma árvore e o homem não conseguia sair da cadeira usada no equipamento esportivo. Homem cai de parapente e fica preso a 100 metros de altura em costão no Sul de SC

Um homem foi resgatado no fim da tarde de sábado (11) após cair de parapente e ficar pendurado a 100 metros de altura em um costão no Morro dos Conventos em Araranguá, no Sul catarinense. A Polícia Civil precisou ser acionada e usou um helicóptero para chegar até a vítima.

A parte de cima do parapente ficou presa a uma árvore e o homem não conseguia sair da cadeira usada no equipamento esportivo (assista acima).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Em um primeiro momento, os profissionais do serviço aeropolicial e de saúde conversaram com a vítima e sobrevoraram a área. Por conta de o dia estar escurecendo, a equipe decidiu fazer um rapel para chegar até o homem.

Homem cai de parapente e fica preso a 100 metros de altura em costão no Sul de SC

SAER/SARASUL/Divulgação

A aeronave foi acionada por volta das 18h30 e o resgate durou cerca de 15 minutos. Após a ação, o ele recebeu atendimento médico, que constatou que havia sofrido apenas escoriações.

Homem é resgatado por moradores de dentro de bueiro

Criadouro clandestino de javalis é desativado

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado em g1 SC

Mata