Homem cai do telhado de escola e sofre trauma no tórax em Campinas

Vítima, de 22 anos, realizava um serviço de manutenção quando desequilibrou-se e caiu na tarde desta quarta-feira (8). Ela foi levada pelo helicóptero Águia ao HC da Unicamp. Homem fica ferido após cair do telhado de escola em Campinas

Um homem de 22 anos caiu do telhado da Escola Estadual Prof. José Roberto Magalhães Teixeira, em Campinas (SP), na tarde desta quarta-feira (8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima realizava um serviço de manutenção no telhado da escola, que fica na Vila Renascença, quando, por motivos ainda desconhecidos, desequilibrou-se e caiu de uma altura de cerca de seis metros.

LEIA TAMBÉM

Funcionário cai de torre de telefonia e morre em Campinas

Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar (PM), e levado com um trauma no tórax ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp. Não há informações sobre o estado de saúde.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, e as circunstâncias devem ser investigadas pela Polícia Civil.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação lamentou o ocorrido, explicou que o homem é funcionário de uma empresa terceirizada e que, por isso, a empresa é responsável por fornecer os equipamentos de proteção (EPIs).

“O engenheiro de segurança foi acionado. Será realizada também uma perícia para apurar as causas. A Secretaria segue atenta neste caso”, complementou.

Homem que caiu do telhado de escola de Campinas foi levado pelo helicóptero Águia ao Hospital de Clínicas da Unicamp

Jonathan Meneses

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Ferla