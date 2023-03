Ele foi resgatado por pessoas que estavam no local e por funcionários de empresa de energia. Homem cai em cratera aberta pela chuva em rodovia de Rio Claro

Um homem foi resgatado após cair em uma cratera aberta pela chuva, na Rodovia Constantino Peruchi, em Rio Claro (SP). Ele ficou ficou ferido e foi socorrido.

O homem foi retirado com a ajuda de pessoas que passavam pelo local e funcionários da concessionária Elektro, que estavam no local para verificar a queda de um poste causada pela cratera.

Chuva abriu uma cratera em Rio Claro

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Chuva causa estragos

De acordo com a Defesa Civil, a região do Jardim Conduta registrou o maior índice de chuva da sexta-feira, com 91,6 milímetros. Na sede da Defesa Civil, no Bairro do Estádio, foi registrado índice de 69,2 mm. Entre os nove pontos de aferição pluviométrica, o local onde menos choveu foi na Fazenda São José, no distrito de Ajapi, com 40 mm.

Várias vias públicas ficaram alagadas, como a Visconde, Tancredo Neves e Felício Castelano. Moradores acionaram a Defesa Civil, pois tiveram seus imóveis invadidos pelas águas, no Boa Esperança, Jardim Ipê, Jardim Kennedy, Vila Olinda e em outros bairros.

Também foram registrados queda de muros no Porto Fino e no Parque Universitário e um acidente de trânsito com van que caiu em cratera no Jardim São João. Na Rua 6 no bairro Santana uma grande árvore caiu.

Chuva deixa ruas alagadas e causa estragos em Rio Claro

O lago do Parque Lago Azul transbordou e o local foi fechado para visitação neste sábado para que a prefeitura possa efetuar a limpeza.

A UPA do Cervezão, o Centro Cultural e a escola estadual Zita Camargo, no Jardim Hipódromo, também sofreram alagamento.

Chuva abre cratera na Rodovia Constantino Peruchi em Rio Claro

A chuva causou um problema elétrico que causou o desligamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) 2, o que suspendeu o fornecimento de água para os bairros das regiões Leste, Oeste e alguns bairros da região Sul, correspondendo a 60% da cidade.

Segundo a prefeitura, a Elektro está trabalhando para sanar o problema e religar a ETA 2 para a retomada das operações do Daae de captação, tratamento e fornecimento de água.

A prefeitura informou que iniciou a sinalização o trânsito por causa de buracos que se abriram.

