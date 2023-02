Homem chama a polícia após agredir filho de oito meses e acaba preso em Boa Vista

Caso aconteceu nessa quinta-feira (23), no bairro Cambará. Após agredir a criança, o próprio homem acionou a Polícia Militar. Marca das agressões no bebê

Um homem foi preso na noite dessa quinta-feira (23) após agredir o filho, um bebê de 8 meses, no bairro Cambará, zona Oeste de Boa Vista. Segundo a Polícia Militar, o próprio homem denunciou o caso à polícia.

A prisão aconteceu por volta das 21h, quando os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento familiar.

Aos policiais, a mãe do bebê relatou que ela e o homem tentavam reatar o relacionamento quando ela deixou a criança em casa, aos cuidados do pai. No entanto, quando retornou para a residência encontrou o filho deitado na cama, aparentemente sem ar e chorando muito.

Além disso, ela percebeu que o bebê tinha alguns hematomas na perna direita. Questionado pela mulher, o homem informou que estava sem paciência e por isso agrediu a criança.

Segundo a PM, foi o próprio homem que acionou a polícia. Ele afirmou aos agentes que “havia perdido controle”. O pai, o bebê e a mulher foram conduzidos à Central de Flagrantes para as devidas providências.

