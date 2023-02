Homem chama a polícia após ter casa invadida e acaba preso com casssiterita em Boa Vista

Caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (23), no bairro Centenário. O homem, de 33 anos, e o material foram apresentados na Polícia Federal. Minério foi apreendido em Boa Vista.

Um homem, de 33 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (23) após a Polícia Militar encontrar quase 2.000 kg de cassiterita em uma casa, no bairro Centenário, zona Oeste de Boa Vista.

A ação aconteceu por volta das 2h55, quando os policiais foram acionados pelo próprio homem para atender uma ocorrência de invasão de domicílio.

À PM, ele informou que estava dormindo quando a energia da residência foi desligada duas vezes. Ao sair para verificar e fazer a ligação da energia, ele percebeu que duas pessoas armadas estavam dentro do quintal.

Na ocasião, ele fugiu do local e seguiu até um posto de combustível, onde acionou a polícia. Durante buscas pela residência, os policiais não encontraram os suspeitos, que levaram um celular do homem.

Ainda durante as buscas, os agentes encontraram 1.960 kg de cassiterita, distribuídos em 49 sacos. De acordo com o homem, uma parte do material foi levada pelos suspeitos.

Questionado pelos policiais, ele contou que estava guardando o material para o seu tio, que realiza testes do minério. Após a ação, ele foi preso e apresentado juntamente com o minério na Polícia Federal.

Pra que serve o minério de cassiterita?

Cassiterita é um metal usado para produzir ligas como as folhas de flandres, utilizadas na fabricação de latas de alimentos, no acabamento de carros, na fabricação de vidros e até na tela dos celulares.

