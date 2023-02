Homem chama segurança de balada de ‘macaco’ e é preso em SC; vídeo registrou insultos

Segundo o estabelecimento de Joinville, no Norte, ele havia sido barrado da festa por estar sem os documentos necessários. Homem também chamou funcionário de “retardado”. Homem é preso após chamar segurança de balada de “macaco” EM sc

Um homem foi preso em flagrante após chamar de “macaco” o segurança de uma balada de Joinville, no Norte catarinense. Vídeo feito por uma testemunha registrou o insulto racista, além de outros xingamentos contra a vítima (assista acima).

“Tu não sabe de nada, seu retardado”, também disse o homem, que não teve a identidade divulgada. Segundo o estabelecimento, ele havia sido barrado da festa por estar sem os documentos necessários (veja abaixo).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Delegado Vandilson Moreira informou nesta terça-feira (14) que o homem foi encaminhado à Central de Polícia ainda na noite de sexta-feira (10), quando o caso aconteceu.

Após passar por audiência de custódia, no sábado (11), conforme o investigador, ele foi solto e deve responder em liberdade provisória.

O caso, agora, está com o Ministério Público de Santa Catarina, que decidirá se vai ou não denunciar o suspeito pelo crime de racismo. O g1 SC entrou em contato com o órgão, que não retornou até a última atualização da matéria.

Empresário denuncia racismo em hotel de luxo de Florianópolis após abordagem de segurança

O que se sabe: Vereadoras de diferentes cidades de SC são ameaçadas de morte

Casal denuncia racismo de turistas e funcionários de restaurante em SC

Em nota, a ‘Type Joinville’, onde o caso aconteceu, escreveu que “não tolera qualquer ato discriminatório, seja com as equipes de trabalho ou frequentadores”.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra homem xingando segurança da balada de Joinville

Redes sociais/ Reprodução

O estabelecimento destacou que o homem havia sido impedido de entrar no local por não ter em mãos a documentação exigida pelo local e, por isso, passou a ofender funcionários da casa noturna, incluindo as falas racistas contra um dos seguranças.

“Possuímos um protocolo para casos de discriminação e sempre nos colocamos à disposição para a resolução dos mesmos durante todos os nossos eventos. Racismo e homofobia são crimes”, diz o posicionamento.

Homem é preso por racismo em Joinville

A cena foi filmada por funcionários e clientes, que acionaram a PM.

De acordo com informações da Polícia Militar, ao ser abordado, o homem não negou as acusações e nem resistiu à prisão.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

pappa2200