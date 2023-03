Homem coloca caixão na porta do INSS em Piracicaba em protesto por perda de benefício: ‘alegam que estou falecido’

O idoso relata que não recebe a aposentadoria há sete meses, mesmo provando que está vivo. Aposentado é dado como ‘morto’ pelo INSS e coloca caixão em agência de Piracicaba

Em protesto por falta de pagamento da aposentadoria há sete meses, um morador de Piracicaba (SP) colocou um caixão na porta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele diz que está tentando provar que está vivo para voltar a receber o benefício.

O aposentado Ricardo Santana de Arruda Leme colocou o caixão vazio na porta da agência de Piracicaba por volta das 7h desta quinta-feira (2). Ele conta que está com dificuldade para conseguir provar que está vivo.

“Eles alegam que eu estou falecido, que eu estou em óbito”, lamentou indignado.

Ricardo conta que um advogado fez todo procedimento para tentar retomar o benefício, mas que o INSS deu um prazo de 85 dias para retornar com a solução.

“Faz sete meses que eu não recebo. Não é justo, eu acho que eu não mereço isso. Eu trabalhei direitinho minha vida toda”, argumentou.

Segundo ele, o problema começou quando um criminoso falsificou seu documento em outro estado e de fato morreu. Quando ele se aposentou, há sete anos e meio, o problema já tinha acontecido, mas ele conseguiu provar que estava vivo. Agora a mesma situação veio à tona e o impede de receber o benefício há sete meses.

Colocar o caixão no local foi a forma que Ricardo encontrou de chamar atenção para a situação. “Porque tem mais gente nessa situação.”

Valeu a pena

Depois de duas horas de protesto na frente da agência do INSS, o aposentado conseguiu atingir o objetivo pretendido: ele recebeu um documento informando que voltaria a receber o benefício.

“Estou muito aliviado. Acho que a gente deve correr atrás daquilo que tem direito. Fui muito bem atendido”, comemorou.

A reportagem entrou em contato com o INSS para saber o porquê da demora em retomar o benefício. Em nota, o instituto informou que recebeu uma comunicação da Controladoria Geral da União sobre suspeita de óbito referente ao beneficiário Ricardo Santana de Arruda Leme e iniciou um processo para verificação do caso.

“O senhor Ricardo foi notificado pelo INSS a agendar atendimento para fazer a comprovação de vida presencialmente em uma agência”, diz trecho da nota. Segundo o INSS, ele não respondeu à convocação e por isso o instituto suspendeu o benefício.

“Depois disso, o senhor Ricardo protocolou recurso, encaminhado para a Junta de Recursos. O senhor Ricardo foi atendido na Agência do INSS em Piracicaba na manhã de hoje e fez a prova de vida o que possibilitou a reativação da sua aposentadoria”, finaliza a nota.

O instituto também ressaltou que a prova de vida é um procedimento que ocorre apenas em casos específicos, como o de Ricardo.

