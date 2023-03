Homem com 26 passagens pela polícia é encontrado morto em estrada rural

Corpo foi encontrado em Porto Nacional, na região central do estado. No momento do crime a vítima usava tornozeleira eletrônica. Homem foi encontrado morto em estrada rural

PM/Divulgação

Um homem de 24 anos foi encontrado morto na zona rural de Porto Nacional na manhã desta sexta-feira (31). Segundo a Polícia Militar, ele tinha 26 passagens pela polícia e usava tornozeleira eletrônica no momento que foi morto.

O corpo foi localizado por volta de 6h30 em uma estrada que dá acesso à Escola Família Agrícola, por pessoas que passaram pela região.

Os bombeiros ainda foram chamados, mas verificaram que ele não tinha mais sinais vitais. A perícia esteve no local e depois o corpo foi recolhido pelo IML.

A PM informou ainda que ele tinha passagens no Tocantins e outro estado, sendo o último registro em janeiro deste ano, quando foi preso em flagrante por estelionato.

