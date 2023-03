Homem com bala alojada no pescoço após assalto tinha aberto exceção para levar celular vendido pela internet: ‘Nasci de novo’

Vítima, de 41 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Mário Gatti, em Campinas (SP), na noite de quarta-feira (8), mas já recebeu alta. Nenhum suspeito pelo crime foi preso. Homem baleado ao cair no golpe do falso comprador em Campinas dá detalhes de assalto

O homem de 41 anos que ficou com uma bala alojada no pescoço após ser assaltado no momento em que faria a entrega de um celular vendido pela internet, em Campinas (SP), disse que, na quarta-feira (8), abriu uma exceção para entregar presencialmente o aparelho.

À EPTV, afiliada da TV Globo, ele explicou, sem se identificar, que faz venda on-line há cerca de um ano e meio, mas não costuma ir pessoalmente levar o celular. Segundo a vítima, no entanto, como o ponto de encontro era um condomínio, ela decidiu ceder.

“A gente já vende há um ano, um ano e meio e nunca faz esse tipo de entrega, a gente sempre faz a retirada no escritório. Só que, nesse momento especial, ele pediu ‘por favor’ porque era um condomínio, então, visando que era dentro de um condomínio, inclusive, a gente tinha pedido os documentos, e a pessoa do documento batia com a da foto do WhatsApp, então a gente não levantou suspeitas.”

“A gente não imaginava que seria assaltado dentro de um condomínio, onde tem famílias, crianças, então a gente não imagina.”

Imagens do circuito de segurança do condomínio de casas no Jardim São Pedro, em Campinas (SP)

Reprodução/EPTV

O assalto

Imagens do circuito de segurança (assista acima) flagraram o momento em que a vítima estaciona o carro em frente a um condomínio no Jardim São Pedro, por volta das 19h desta quarta, e fala com o porteiro.

Minutos depois, ela é abordada e baleada duas vezes pelos assaltantes, que estavam em uma moto. Um dos tiros atingiu o pescoço do homem.

“O garupa desceu com a moto em movimento, desceu da moto armado já e apontou a arma a 20, 30 centímetros de mim. Ele falou: ‘me dá o iPhone, perdeu’. Ele já sabia que era um iPhone. Como estava na minha mão, só levantei a mão e entreguei na mão dele.”

“No momento em que entreguei, ele tomou e fez o disparo em seguida. Minha cabeça bateu no volante, o carro desceu um pouco, ainda consegui puxar o freio de mão, e ele efetuou outro disparo, só que minha cabeça estava baixo, e o disparo deve ter saído pela janela.”

Homem que foi assaltado ao fazer entrega de celular vendido pela internet, em Campinas, ficou com bala alojada no pescoço

Heitor Moreira/EPTV

‘Nasci de novo’

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Mário Gatti. Lá, os médicos acharam mais seguro manter o projétil alojado no pescoço – do que fazer uma cirurgia para retirar – e consideraram que a vítima “nasceu de novo”.

“O médico falou que eu nasci de novo, porque a bala passou por milímetros da veia jugular, que é a principal que temos no corpo. Ele [médico] falou que [a bala] passou a milímetros dela e ficou alojada no músculo do pescoço. Ele mesmo disse: ‘em 52 anos de medicina, nunca vi isso na minha vida’. O projétil vai ficar, porque abrir para tirar é muito mais perigoso do que deixar ele no local.”

O vendedor agradeceu pelo fato de ter saído com vida, mas ressaltou o trauma e a insegurança que ficam após o susto.

“Sensação de desespero, falta de segurança, desespero total, porque a gente sai no dia a dia para trabalhar, batalhar, trazer o sustento para nossa casa, e, infelizmente, tem muitas pessoas que tiram a vida do outro por causa de nada, por causa de um simples celular. Para mim, tudo bem, celular foi roubado, ok, mas minha vida é mais importante.”

Apreensões e investigação

A motocicleta utilizada pelos assaltantes foi abandonada em uma rua próxima ao local do crime. O veículo, que era roubado, e o capacete, além do celular usado pela vítima para conversar com os falsos compradores, foram apreendidos. Já o aparelho que seria vendido, avaliado em R$ 6 mil, foi roubado na ação.

O caso foi registrado como roubo tentado, violência com lesão corporal grave e localização e apreensão de objeto no plantão do 1° Distrito Policial (DP) de Campinas.

As investigações, por sua vez, ficarão com o 5° DP, que analisará exames do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML). Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Outro caso

Na semana passada, outro homem também foi vítima de golpe de vendas pela internet em Monte Mor (SP). Ele teve celular, o notebook e o carro roubados por dois criminosos no momento em que iria realizar a entrega de um aparelho vendido pela internet, em frente a uma empresa no bairro Jardim San Remo.

Vittorio Rienzo