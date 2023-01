Homem com filho de 1 ano no colo é baleado na frente de casa e criança sai ilesa em Ribeirão Preto

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (27) em rua da Vila Carvalho. Segundo vítima, atirador passou em frente à residência em um carro preto. Caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto, SP

Um homem de 27 anos foi baleado na frente da casa dele, na Rua Amparo, na Vila Carvalho, na manhã desta sexta-feira (27) em Ribeirão Preto (SP) nesta sexta-feira (27). Ele estava com o filho de um ano no colo, que não foi atingido e saiu ileso da ação.

A Polícia Civil investiga o caso e até última atualização desta matéria ninguém havia sido preso.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte com ferimentos no braço e nas costas. Ele aguarda regulação para ser internado em um hospital.

Aos policiais, ele contou que estava na frente de casa e um carro preto passou. Neste momento, um dos ocupantes efetuou disparos contra ele.

O carro do homem também foi atingido pelos tiros e foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), no Centro, pela manhã e vai ser periciado.

A perícia também vai fazer análises dos projeteis encontrados na rua do crime.

