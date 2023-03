Homem com mandado de prisão em aberto por homicídio é preso por roubo

Suspeito foi preso após roubo de celular em ponto de ônibos em Taquaralto. Prisão aconteceu na manhã deste sábado (25). Prisão aconteceu na manhã deste sábado.

Um homem foi preso na manhã deste sábado (25) em Taquaralto, na região sul de Palmas. Ele já tinha passagem pela polícia, com um mandado de prisão por homicídio. O suspeito ainda teria roubado um celular logo antes de ser preso, além de controles remotos de uma loja da região.

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência de roubo em um centro comercial de Taquaralto. Com o suspeito, a PM encontrou um celular e uma faca. Testemunhas ainda informaram que o suspeito teria furtado quatro aparelhos de controle remoto de uma loja. As câmeras de segurança do local registraram o furto.

O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil pelo crime de roubo e mandado de prisão em aberto.

