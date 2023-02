Homem com registro de CAC é indiciado por dirigir embriagado e mostrar arma após discussão no trânsito

Mesmo com a documentação para o porte de armas, não estava em uma rota em que poderia levar o armamento, segundo a Polícia Civil. Caso aconteceu em Muricilândia, no interior do TO

Um homem de 38 anos, que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), foi indiciado por dirigir embriagado e porte ilegal de arma de fogo. O crime foi registrado em Muricilândia, no norte do Tocantins.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu no dia 28 de agosto de 2022. O suspeito se envolveu em uma discussão de trânsito e segundo relatos apurados pela investigação, ele mostrou uma arma para quem estava no local.

Quando os policiais chegaram, ele desceu do veículo e apresentava sinais de embriaguez. O carro do suspeito foi revistado e havia duas pistolas de calibres .380 e .22. Ele se apresentou como CAC e mostrou a guia de tráfico das armas e munições. Entretanto, segundo a Polícia Civil, o indiciado não estava em uma rota permitida pela legislação para transportar as armas, que deve ocorrer somente no trajeto para treinamentos ou competições.

Com a conclusão do inquérito, o homem poderá responder pelos crimes de crimes de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. O documento foi enviado à Justiça e ao Ministério Público, para análise.

