Homem com Síndrome de Down é agredido após moradores suspeitarem de tentativa de estupro em Jaguariúna

Rapaz, que tem 35 anos, sofreu ferimentos graves e foi internado no hospital. Suposta vítima da tentativa de estupro não foi encontrada pela polícia até esta publicação. Ninguém foi preso. Homem é espancado em Jaguariúna e internado em estado grave

A Polícia Civil de Jaguariúna (SP) apura a agressão cometida contra um homem após moradores suspeitarem que ele tentou um estupro. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (28) e o rapaz de 35 anos, que segundo a família possui Síndrome de Down, sofreu graves ferimentos, o que o levou a ficar internado.

A suposta vítima da tentativa de estupro não foi encontrada até esta publicação. A reportagem da EPTV apurou na delegacia que um inquérito foi aberto nesta terça-feira (28) para apurar o caso. O espancamento ocorreu na Rua Amazonas, no Centro, por volta de 20h.

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal foi acionada por um motociclista que afirmou ter batido e segurado o homem agredido após ele correr ao tentar o estupro. No depoimento na delegacia, no entanto, o motociclista disse que só imobilizou o rapaz, mas não bateu nele.

De acordo com a Polícia Civil, o motociclista informou que viu dois motoristas de aplicativo correrem atrás do rapaz com Síndrome de Down. Como estava de moto, conseguiu alcançar o rapaz e o segurou.

Agressão ocorreu na Rua Amazonas, em Jaguariúna

Os homens dos carros de aplicativo teriam chegado logo depois e agredido o rapaz com Down, segundo a versão do motociclista.

O motociclista afirmou ainda que não sabe o nome dos supostos agressores e nem viu as placas dos carros deles. Além disso, disse que relatou aos guardas municipais ter agredido o rapaz “no calor da emoção”.

Com base no depoimento dele e de outra testemunha que confirmou a mesma versão, a Polícia Civil decidiu não incluí-lo como coautor da agressão. O delegado também considerou que o motociclista ficou no local, sem fugir.

“Assim, neste momento, não vislumbro elementos para afastar sua versão. Lado outro, os motoristas do uber agiram inicialmente em legítima defesa, pela versão passada nesta Delegacia. Porém, posteriormente agiram com excesso, agredindo [a vítima] de forma imoderada, assumindo o risco de causar o resultado morte”, decidiu o delegado, no boletim de ocorrência.

Caso será investigado pela Delegacia de Jaguariúna

