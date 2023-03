Homem com tornozeleira eletrônica é assassinado perto de casa

Vítima teria levado cinco tiros. Diógenes Gonçalves tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e receptação. Viatura da Polícia Militar

Divulgação/PMTO

Um homem de 32 anos foi assassinado na tarde deste sábado (25) no setor Flamboyant, na região sul de Palmas. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha perfurações de tiros no rosto, ne perna, no braço e próximo ao peito. Diógenes Gonçalves de Albuquerque Neto usava tornozeleira eletrônica. Ele tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e receptação. O autor do crime ainda não foi identificado.

A PM foi acionada pelos vizinhos e, quando chegou ao local, encontrou a vítima caída no chão. Testemunhas disseram que ouviram cinco tiros e, em seguida, viram uma pessoa correndo do local, entrando em um carro branco que estava em outra rua próxima ao local do crime.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal.

Vito Califano