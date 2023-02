Homem condenado a 46 anos de prisão por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Militar

Crime aconteceu há mais de uma década, quando a vítima tinha 14 anos. Ele foi encontrado enquanto estava no local de trabalho em Alvorada, no sul do estado. Mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Militar

PM/Divulgação

Um homem 43 anos que era procurado pela Justiça foi preso na tarde desta sexta-feira (24) em Alvorada, no sul do estado. Segundo a Polícia Militar, ele tinha uma ordem de prisão após ser condenado por estupro de vulnerável.

Segundo o mandado de prisão que consta no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a que a TV Anhanguera teve acesso, H.T.O, de 43 anos, cometeu o crime mais de uma vez e foi condenado a cumprir pena de 46 anos e quatro meses.

A TV Anhanguera e o g1 ainda tentam contato com a defesa dele.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A polícia informou que o crime aconteceu a mais de 11 anos em Gurupi, quando a vítima tinha menos de 14 anos.

Após a prisão ele foi levado para a delegacia de Alvorada e ficará à disposição da Justiça para iniciar o cumprimento da pena.

LEIA TAMBÉM

Homem é preso por estupro após criança contar na escola que era abusada há três anos

Segundo suspeito de estuprar criança e ainda filmar crime é preso em Paraíso do Tocantins

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata