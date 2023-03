Homem condenado a mais de 30 anos de reclusão é preso na Zona Oeste de Natal

PM disse que ele também é suspeito de ter participado do atentado contra o Batalhão da Polícia Militar em fevereiro nas Rocas, em Natal. Armamento foi apreendido com o suspeito na Zona Oeste de Natal

Um foragido de Justiça condenado a mais de 30 anos de reclusão foi preso neste sábado (4) em uma residência no bairro Planalto, na Zona Oeste de Natal. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar.

O homem detido também é suspeito de ter participado do atentado contra o 1º Batalhão da Polícia Militar, na Zona Leste de Natal, no dia 24 de fevereiro, de acordo com a PM.

O suspeito foi encontrado após uma ação conjunta entre a Força-tarefa de combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública de Mossoró e a Agência de Inteligência do 9º Batalhão de Polícia Militar.

A PM chegou ao preso através de informações da Força-tarefa. Assim, uma operação de rastreamento foi iniciada e os policiais militares tiveram a localização exata do criminoso.

O foragido tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e outros crimes, com a sentença superando 30 anos. No momento da prisão, ele portava uma pistola de munição calibre 40.

O condenado foi conduzido para Delegacia de Plantão da Zona Sul de Natal para ficar à disposição da Justiça.

