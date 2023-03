Homem condenado por homicídio no interior do MT é preso no litoral do RN

Crime aconteceu na cidade de Terra Nova do Norte e mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Mato Grosso. Ele foi detido em Canguaretama na quarta-feira (1º). Um homem de 59 anos de idade foi preso nesta quarta-feira (1º) no município de Canguaretama, no litoral Sul do Rio Grande do Norte. José Maria Cipriano Freire é condenado por um homicídio no estado de Mato Grosso.

Contra o homem havia um mandado de prisão definitiva, que foi expedido pela Justiça do Mato Grosso.

A prisão do foragido da Justiça foi realizada pelos policiais do 104° Distrito Policial de Canguaretama.

De acordo com a Polícia Civil do RN, o crime pelo qual o homem foi condenado foi cometido na cidade de Terra Nova do Norte, cidade distante cerca de 630 quilômetros da capital Cuiabá.

