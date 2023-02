Homem confessa ter furtado fogão para comprar drogas e acaba preso em flagrante, em Dracena

Durante diligências, policiais civis se depararam com o suspeito carregando o item com o auxílio de outra pessoa. Homem foi preso em flagrante após furtar fogão de cinco bocas, em Dracena (SP)

Polícia Civil

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (10), por furtar um fogão de uma residência, em Dracena (SP). O indivíduo confessou o crime e disse aos policiais que venderia o item para comprar drogas.

Segundo informações da Polícia Civil, os agentes foram acionados logo após o registro do boletim de ocorrência de um furto em uma residência, onde um fogão a gás de cinco bocas teria sido levado. No início da investigação, os policiais civis receberam informações do suposto autor do delito.

Em diligência por ruas do bairro Jardim Brasilândia, ao ingressar na Rua Érico Veríssimo, a equipe se deparou com o suspeito carregando um fogão com o auxílio de outra pessoa.

Ao ser abordado pelos policiais, o homem confessou ter furtado o objeto e afirmou ter praticado o crime sozinho, sem a participação do rapaz que o ajudava no transporte do item. O indivíduo ainda informou que pretendia vender o fogão para conseguir dinheiro e comprar drogas.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para o Plantão Policial Permanente, local onde foi ratificado o ato de prisão.

Durante a realização da audiência de custódia, a Justiça acatou o pedido de prisão preventiva e o acusado foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano