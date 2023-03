Homem confessa ter matado mulher por dívida de drogas no litoral de SP

Crime ocorreu durante uma discussão no bairro Gleba Adolfo Berezim, em Mongaguá (SP). Homem de 23 anos foi preso por matar a tiros uma mulher, de 30, durante uma discussão no bairro Gleba Adolfo Berezim, em Mongaguá

Um homem de 23 anos foi preso por matar a tiros uma mulher, de 30, durante uma discussão no bairro Gleba Adolfo Berezim, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Ao g1, a Polícia Civil informou neste domingo (5) que o suspeito confessou o crime e alegou que a vítima tinha uma dívida de drogas.

De acordo com a polícia, testemunhas informaram que o casal discutia em um carro, desceu do veículo e continuou o bate-boca até o homem sacar a arma e efetuar os disparos na vítima, que caiu no chão. Ele fugiu em seguida.

Assim que a corporação foi acionada para atender o caso já foi informada deque uma mulher tinha sido baleada na cabeça e membros superiores. Assim que chegaram ao local do crime, as equipes apreenderam dois aparelhos celulares que estavam com a vítima, que chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Perseguição e prisão

Com as características do atirador e do veículo usado para a fuga, os equipes em viaturas realizaram uma ronda pela região até que encontraram o carro do suspeito na Avenida Tiradentes. Os policiais deram ordem de parada, que não foi acatada, o que motivou uma perseguição.

Em determinado momento o homem resolveu parar o veículo, onde os agentes encontraram 32 porções de drogas embaladas para venda (426g), um aparelho celular e diversas anotações da venda de entorpecentes.

Questionado, o homem afirmou ser o dono da droga e ter atirado contra a mulher que, segundo ele, tinha uma dívida de drogas e roubava entorpecentes de um ponto em que ele era responsável.

Ainda de acordo com o criminoso, a vítima teria se recusado a pagar, motivo pelo qual ele efetuou os disparos. A arma usada no crime foi dispensada em uma vala próxima a um brejo.

O suspeito foi reconhecido por testemunhas e a polícia constatou que ele era foragido pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à prisão, onde permanece à disposição da Justiça.

