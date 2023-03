homem-corta-orelhas-de-filhote-de-cachorro-pitbull-em-araraquara

Ele alegou que confundiu o animal, que escapou, com o do sogro no domingo (12). Ele vai responder por maus-tratos. Cachorro pitbull tem orelhas cortadas por homem em Araraquara

Arquivo pessoal

Um filhote de cachorro da raça pitbull teve as orelhas cortadas com um canivete por um homem, no domingo (12), em Araraquara (SP).

O suspeito, de 36 anos, alegou que confundiu o animal com o do sogro. Ele vai responder por maus-tratos.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem pegou o cachorro da vizinha na madrugada, no bairro Selmi Dei.

O animal teria escapado e a tutora do animal o procurava quando escutou os gritos do filhote na casa do vizinho.

De acordo testemunhas, após cortar as orelhas do animal, o homem teria colocado sal para cicatrização.

A tutora do animal chamou a polícia e apresentou o filhote ferido, com as orelhas sangrando.

O homem prestou depoimento e confirmou ter cortado as orelhas. Ele foi liberado pelo delegado de plantão.

Em 2008, o Conselho Federal de Medicina veterinária proibiu o corte de orelhas de cachorros, por considerar que essas práticas são uma mutilação do animal.

Crime de maus-tratos

Maus-tratos, abuso e violência contra animais é crime previsto por lei. A pena é de dois a cinco anos de prisão, multa e perda da guarda do animal.

Denúncias de crimes contra animais podem ser feitas na Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA) ou na delegacia do município.

Vittorio Ferla