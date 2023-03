Homem dá golpe de terçado em outro em mercearia e acaba preso na zona Oeste de Boa Vista

A vítima e um amigo estavam no local, quando o infrator chegou por trás dos dois e deu um golpe de terçado no pescoço da vítima. Viatura da Polícia Militar de Roraima.

Reprodução/Redes Sociais

Um homem, de 58 anos, foi preso na noite dessa quarta-feira (8) após dar um golpe de terçado no pescoço de outro homem em uma mercearia. O caso aconteceu no bairro Pricumã, zona Oeste de Boa Vista.

A vítima e um amigo estavam em uma mercearia, quando o suspeito chegou por trás dos dois e deu um golpe com o terçado no pescoço da vítima, segundo a Polícia Militar.

O amigo que estava no local entrou em luta corporal com o agressor e foi separado por testemunhas. A vítima não estava mais na mercearia quando a polícia chegou e não foi possível realizar a identificação nem qual o estado de saúde.

O homem foi encaminhado para a central de flagrantes, onde o caso foi registrado para as providências cabíveis.

Vittorio Ferla