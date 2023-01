De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha passagens por tráfico de drogas. Homem de 24 anos é morto a tiros no centro de Potim, SP

Reprodução/ Street View

Um homem de 24 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (24) no Centro de Potim (SP). Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem já vinha sendo ameaçado há algum tempo e foi atingido por seis tiros de arma de fogo. A cabeça, tórax, costas e braço esquerdo do homem foram alvejados.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

O crime aconteceu por volta das 20h40 na avenida Geraldo de Oliveira Portes. Ainda segundo a polícia, a vítima tinha antecedentes criminais e passagens por tráfico de drogas.

O caso foi registrado na delegacia da cidade, que investiga o homicídio e procura o autor dos disparos.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Mata