A vítima sobreviveu e recebeu atendimento médico na Santa Casa da cidade. A Polícia Civil prendeu dois homens, mas procura outros dois que conseguiram fugir após o crime. Homem de 25 anos é baleado no rosto e no ombro em Cruzeiro, SP

Um homem de 25 anos foi baleado no rosto e no ombro durante a madrugada deste sábado (25) em Cruzeiro (SP). Dois homens envolvidos no crime foram presos e outros dois estão foragidos.

A polícia foi acionada depois da vítima ser encaminhada à Santa Casa da cidade, onde recebeu atendimento médico por conta dos ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 3h15 na rua José Pucini, que fica no bairro Vila Faleiro da Silva. O homem estava bebendo com a namorada e com outro casal em frente à casa onde mora, quando um carro vermelho se aproximou e abordou o grupo.

Uma das testemunhas relatou à polícia que quatro homens estavam no veículo. Um deles permaneceu no volante, enquanto os outros três desceram e iniciaram os disparos contra o jovem. Segundo a testemunha, o trio dizia “vim para vingar ela”.

Depois do ataque, os criminosos fugiram e o grupo que estava bebendo na calçada socorreu o baleado, que foi levado à unidade de saúde.

Ainda de acordo com a corporação, policiais conseguiram identificar o carro envolvido no crime por meio de câmeras do Centro de Operações Integradas (COI) da cidade, que registraram a placa do veículo.

As equipes, então, começaram as buscas e localizaram o carro fugindo para Lorena, cidade vizinha. Os policiais fizeram a abordagem e encontraram apenas dois ocupantes – outros dois já haviam fugido.

Os dois homens abordados – um de 36 e outro de 34 anos – foram presos em flagrante. Além disso, foram apreendidos celulares e uma arma calibre 38, além do próprio carro.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia seccional de Cruzeiro, que investiga o crime e procura os outros dois homens que estão foragidos.

