Homem de 27 anos é morto em distribuidora de bebidas na região sul de Palmas

Vítima foi assassinada com vários tiros no Aureny IV. Dono do estabelecimento também foi baleado e levado para a UPA da região sul. Joilson Pereira Cantuário Junior foi morto a tiros

A primeira da série de quatro mortes registradas em Palmas nas últimas 12 horas aconteceu em uma distribuidora de bebidas no Aureny IV, na região sul da capital, na noite desta quinta-feira (16). A vítima foi identificada como Joilson Pereira Cantuário Júnior, de 27 anos.

Outros três assassinados aconteceram na cidade nas horas seguintes, sendo que duas das vítimas eram moradores de rua. Todos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil, mas ninguém foi preso ainda.

A Polícia Militar informou que foi chamada após disparos de arma de fogo na distribuidora de bebidas, por volta das 20h40. Quando chegaram ao local os militares encontraram o dono do comércio, um jovem de 22 anos, baleado. Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA Sul.

Ele relatou à PM que estava assando espetinhos quando viu dois homens desembarcando de uma moto e fazendo vários disparos contra Joilson Pereira, que morreu no local.

Homem foi morto a tiros em distribuidora de bebidas

Noite violenta

Quatro mortes foram registradas em Palmas entre a noite de quinta-feira (16) e madrugada de sexta-feira (17). Duas vítimas eram moradoras de rua e foram assassinadas próximo da Avenida JK, no centro da capital.

O outro homicídio aconteceu durante uma briga na ARSO 41 (antiga 403 Sul), envolvendo uma mulher, o ex-marido e o atual namorado dela.

A Polícia Civil informou que equipes da 1ª Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa – 1ª DHPP de Palmas, bem como a perícia oficial do Estado estiveram em todos locais de crimes, colhendo informações que vão embasar os inquéritos policiais já instaurados.

“Vale ressaltar que todos os homicídios serão devidamente investigados para apurar as circunstâncias e motivação, bem como suas respectivas autorias. Mais informações serão passadas em momento oportuno”, disse a Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com levantamento da Segurança Pública, foram 23 homicídios registrados na cidade desde o início de 2023. Com essas novas vítimas o número de mortes sobe para 27.

