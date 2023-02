Homem de 29 anos é morto com dois tiros no rosto em Rio Claro

Crime aconteceu no Jardim São Caetano na madrugada deste domingo (19). Vítima foi identificada como Eliel Oliveira. Plantão policial Rio Claro (SP)

Fábio Rodrigues/G1

Um homem de 29 anos foi morto com dois tiros no rosto na madrugada deste domingo (19), no Jardim São Caetano, em Rio Claro (SP). Ninguém foi preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram chamados para atender uma homicídio na na Avenida M 25, esquina com a Rua 8.

No local, encontraram Eliel Oliveira caída com dois tiros no rosto. Ele carregava cinco latas de cerveja fechadas e não portava documentos. A polícia conseguiu identificá-lo após pesquisas do setor de inteligência.

Ainda de acordo com o B.O., no início da manhã deste domingo, a esposa da vítima foi até o plantão policial e disse que estava com o marido em uma chácara, mas que voltou antes para casa e ele ficou no local. Somente nesta manhã foi informada por uma amiga que o homem havia sido baleado.

A esposa, junto com a Polícia Civil, foram até o Instituto Médico Legal (IML) e a mulher reconheceu o corpo do marido. Ela disse aos policiais que quando a vítima fazia o uso de álcool, acaba arrumando confusões e que tinha desavenças com alguns parentes.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

