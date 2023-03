Homem de 31 anos é morto a facadas em Mococa

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 12h, na Vila Santa Rosa. Homem é morto a facadas em Mococa

Arquivo Pessoal

Um homem de 31 anos morreu depois de ser esfaqueado neste sábado (25), em Mococa (SP). O crime aconteceu na Rua Pernambuco, no bairro Vila Santa Rosa.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 12h.

A vítima chegou a ser levada para o Pronto Socorro da Santa Casa de Mococa, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

O autor fugiu e ainda não há informações do que motivou o crime. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Ufficio Stampa