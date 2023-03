Homem de 31 anos é morto com tiro em Brotas

Crime aconteceu na sexta-feira (24), no Jardim Parizi. Autor do homicídio, um idoso de 73 anos, foi preso em flagrante pela polícia. Delegacia de Brotas

Um homem de 31 anos morreu após levar um tiro, na tarde da sexta-feira (24), em Brotas (SP). O crime aconteceu em frente a um bar, localizado na Rua José Antônio Batista, no Jardim Parizi.

A vítima, identificada como Fernando Benedito da Silva, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levado até o hospital, mas não resistiu e morreu.

De acordo com o boletim de ocorrência, em frente ao estabelecimento comercial onde o crime aconteceu, havia duas câmeras de segurança, mas que no momento não estavam funcionando.

Porém, com a ajuda de um vídeo gravado por uma moradora, os policiais viram veículo do autor, identificado como Valentim Rosa, de 73 anos, e chegaram até a casa do idoso.

A cuidadora do suspeito, que estava na residência, informou aos policiais que, pouco antes do homicídio, ele saiu de casa com uma espingarda, que foi localizada pelas autoridades em um terreno.

Na presença de seu advogado, Rosa confessou o crime, mas negou que tinha a intenção de matar a vítima e informou que queria apenas intimidar o homem, que estava o ameaçando.

O idoso foi preso em flagrante por homicídio doloso consumado, com agravante de motivo fútil, e encaminhado a Cadeia de Rio Claro (SP), onde está a disposição da Justiça.

