Caso aconteceu na noite do domingo (12). Vítima foi esfaqueada e atropelada em uma estrada vicinal. Homem de 31 anos é preso por tentativa de homicídio em Gavião Peixoto

Um homem de 31 anos foi preso por tentativa de homicídio em Gavião Peixoto (SP) na noite do domingo (12). A vítima, um idoso de 64 anos, foi esfaqueada e atropelada na estrada vicinal Antônio Gulla Filho.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 34 anos procurou a Polícia Militar dizendo que um rapaz teria tentado matar seu pai, em uma vicinal.

Os policiais foram até o local indicado e encontraram a vítima desacordada e bastante machucada. O idoso foi socorrido e levado, com urgência, ao hospital São Paulo, em Araraquara (SP), onde irá passar por cirurgia.

Os policias procuraram pelo suspeito, que estaria em uma Toyota/Hillux, e o localizaram nas proximidades.

O homem confessou ter esfaqueado e atropelado o idoso com um veículo do modelo Gol, da Volkswagen, que estava no local.

O suspeito também disse aos policiais que estava procurando atendimento médico para a namorada, que teria sido atropelada pelo filho da vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Vittorio Ferla