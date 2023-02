Homem de 32 anos morre depois de ser atropelado em São Carlos

Acidente aconteceu na manhã desta segunda (20). Motorista disse que descia a via quando a vítima, que seguia para o trabalho no Shopping Iguatemi, tentou atravessar a rua e foi atingida. Homem morre depois de ser atropelado em São Carlos

Thayná Cunha/acidade on

Um homem de 32 anos morreu depois de ser atropelado por um carro na Rua Passeio das Quaresmeiras, região do Parque Faber, em São Carlos (SP), na manhã desta segunda-feira (20). A vítima seguia para o trabalho em um supermercado no Shopping Iguatemi.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista do veículo disse que descia a via a caminho do trabalho quando a vítima tentou atravessar a rua e foi atingida. Ele disse que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão.

Homem morre depois de ser atropelado em São Carlos

Thayná Cunha/acidade on

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a vítima morreu no local.

A perícia foi até o local e iniciou os trabalhos de investigação. O caso será investigado pela Polícia Civil.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vittorio Rienzo