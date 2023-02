Homem de 33 anos morre após acidente na ERS-128, em Teutônia

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a perícia feita no local vai indicar as circunstâncias do acidente. A investigação está com a Polícia Civil. Acidente aconteceu na noite de domingo (12)

Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia/ Divulgação

Um homem morreu na noite deste domingo (12) após um acidente no km 24 da ERS-128, em Teutônia, distante 108 km de Porto Alegre. Segundo os bombeiros voluntários da cidade, Cristóvão Alves Portela da Rosa, de 33 anos, chegou a ser levado para o Hospital Ouro Branco, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima teria ficado gravemente ferida após ser ejetada do carro que dirigia, um celta, quando colidiu com outro veículo, um Jetta, por volta das 20h. De acordo com os bombeiros, o motorista do outro carro ficou preso nas ferragens, mas foi socorrido e está em estado de saúde estável.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a perícia feita no local vai indicar as circunstâncias do acidente. A investigação está com a Polícia Civil.

O velório está marcado para as 13h desta segunda-feira (13) no Cemitério Municipal de Teutônia, no Bairro Canabarro.

A vítima conduzia um celta

Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia/ Divulgação

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi