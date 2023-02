Homem de 35 anos é atingido por disparos de arma de fogo em Descalvado

Caso aconteceu na Vila Albertina por volta das 23h do domingo (12). Homem foi encaminhado ao Pronto Socorro de Descalvado, onde recebeu os primeiros atendimentos

Marlon Tavoni/ EPTV

Um homem de 35 anos foi atingido por dois tiros em Descalvado (SP), por volta das 23h do domingo (12). O caso aconteceu na Rua Brasília no bairro Vila Albertina.

A Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a ocorrência.

A vítima já havia sido levada para o pronto-socorro por uma ambulância do município. Uma das balas ficou alojada na face da vítima; a outra transfixou a mão direita.

O estado de saúde do homem era instável, por isso ele seria transferido ao hospital de São Carlos (SP).

