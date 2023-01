Homem de 37 anos é executado a tiros na porta de bar em Barrinha, SP; VÍDEO

Câmera de segurança registrou garupa de moto atirando contra vítima no Jardim Califórnia I. Ninguém foi preso. Homem é morto a tiros em frente a bar em Barrinha, SP

Um homem de 37 anos foi executado a tiros na porta de um bar no Jardim Califórnia I, em Barrinha (SP), na madrugada desta segunda-feira (30). O crime foi registrado por uma câmera de segurança na Rua Rodrigo Valério. (assista acima)

Pelas imagens é possível ver quando um garupa desce de uma moto e vai em direção a um grupo de pessoas. O homem, que utiliza capacete, aponta a arma para a vítima e começa a fazer os disparos.

Logo depois, o suspeito retorna ao veículo e foge com o comparsa por volta das 2h. O vídeo também mostra um homem tentando prestar os primeiros socorros à vítima, baleada principalmente no tórax e nas costas, aponta boletim de ocorrência (BO).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima acabou não resistindo aos ferimentos. A Polícia Científica compareceu ao local para realizar os trabalhos de perícia.

O caso é investigado como homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

