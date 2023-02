Homem de 37 anos é morto a facada em São Carlos

Crime aconteceu na Vila Celina na madrugada desta sexta-feira (24). Autor do crime foi preso pela PM. Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos

Fabio Rodrigues/G1

Um homem foi morto com uma com uma facada no peito, na Vila Celina, em São Carlos (SP) , na madrugada desta sexta-feira (24). A vítima foi identificada como Gleison Lopes Garcia, de 37 anos.

O suspeito do crime, Lucio Flavio Moraes Berenger, de 34 anos, foi preso. Segundo a Polícia Militar, ele teria tentado usar um colchão para queimar o corpo da vítima, que foi encontrada por vizinhos e pelo pai caída no chão próximo a um colchão em chamas. O g1 não conseguiu contado com a defesa do suspeito.

Os policiais tiveram acesso a imagens de câmera de monitoramento de um prédio próximo ao local do crime. As imagens mostram a vítima em um desentendimento com três homens quando é golpeada por um deles e cai no chão.

O autor foi encontrado pela PM próximo ao local do homicídio. De acordo com a polícia, ele assumiu o crime, mas não deu declarações sobre o motivo, nem indicou onde estaria a faca usada.

O caso foi registrado como homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e à traição ou com dissimulação para dificultar a defesa da vítima.

O corpo da vítima foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passaria por exames antes de ser liberado para o sepultamento.

Vittorio Ferla