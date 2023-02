Homem de 37 anos é preso por maus-tratos contra cachorro em Colina, SP; vídeo

Polícia encontrou animal em situação insalubre no Jardim Andorinhas. Resgate ocorreu durante diligências sobre tiroteio que deixou 7 feridos na virada do ano. Homem é preso em flagrante por maus-tratos contra cachorro em Colina, SP

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (17) por maus-tratos contra o próprio cachorro no bairro Jardim Andorinhas, em Colina (SP).

O resgate ocorreu durante a manhã e foi registrado em vídeo. (assista acima)

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi realizada durante uma operação que apura as circunstâncias do tiroteio que deixou sete pessoas feridas em uma festa de réveillon na região do parque do Lago Municipal.

Ao g1, o delegado Gustavo Coelho informou que o suspeito de maus-tratos é pai de um dos investigados de participação no tiroteio. (veja abaixo)

As imagens do resgate mostram o animal em situação de magreza. A polícia disse que o morador já havia sido notificado sobre as condições do cão e orientado a encaminhar o animal a um médico veterinário, o que não ocorreu.

O cachorro foi atendido por um veterinário e, na sequência, entregue a uma pessoa que se comprometeu a cuidar dele.

Já o suspeito foi encaminhado à Cadeia de Colina e responde por maus-tratos a animais, resistência e desacato à autoridade, uma vez que resistiu com violência à prisão. O crime de maus-tratos prevê prisão de 2 a 5 anos, além de multa.

Animal estava em situação de maus-tratos em Colina, SP

Divulgação/Polícia Civil

Tiroteio

Segundo o delegado, o filho do homem suspeito de maus-tratos foi alvo de mandado de busca e apreensão pelo tiroteio ocorrido em 31 de dezembro de 2022. Na quinta-feira (16), dois homens foram presos temporariamente por envolvimento no tiroteio.

Eles teriam feito os disparos causando o tumulto na festa de réveillon na região do parque. Segundo a apuração, na noite do tiroteio, os dois homens, moradores de Colina e de Barretos (SP), se desentenderam por assuntos anteriores. Eles tinham rixas envolvendo o tráfico de drogas.

O morador de Barretos estava armado e passou a atirar contra o outro. Ainda de acordo com a polícia, mais pessoas que estavam armadas participaram da confusão, sendo que sete pessoas ficaram feridas.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão nessa quinta, os policiais apreenderam R$ 1.250, crack, maconha, cocaína e uma TV produto de furto nas casas dos suspeitos. Um adolescente acabou sendo apreendido por suspeita de envolvimento no furto do equipamento eletrônico.

Ainda de acordo com a polícia, os feridos na festa não tinham ligação com os suspeitos e estavam no local apenas para diversão. O caso continua sendo investigado para identificação de mais envolvidos.

Bala atravessou perna de jovem de 19 anos em Colina, SP

Valdinei Malaguti/EPTV

