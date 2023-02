Homem de 37 anos é preso suspeito de estuprar 3 crianças e 1 adolescente na Grande Natal

Suspeito estava na casa de advogada, no bairro Dix-Sept Rosado, na Zona Oeste de Natal. Crimes ocorreram entre novembro e dezembro do ano passado. Homem foi detido e levado à Delegacia de Macaíba, município onde ocorreram os crimes

Reprodução

Um homem de 37 anos de idade foi preso nesta sexta-feira (24) em Natal suspeito de estuprar três crianças e um adolescente. De acordo com a Polícia Civil, os crimes aconteceram em Macaíba, na Região Metropolitana.

As vítimas tinham 10, 11, 12 e 15 anos e o suspeito, em três dos crimes, utilizou arma de fogo para ameaçá-las.

Os casos aconteceram entre novembro e dezembro do ano passado, período em que a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) recebeu as primeiras denúncias anônimas.

O homem foi preso pelos policiais civis no bairro Dix-Sept Rosado, na Zona Oeste de Natal, na casa da advogada de defesa. A polícia o monitorou por 9 horas – com três equipes.

“Nós conseguimos identificar o paradeiro, onde ele já estava escondido, se preparando para uma fuga. Com a demonstração do mandado judicial, fizemos a prisão”, disse o delegado Cidórgeton Pinheiro, da Delegacia de Macaíba.

Na quinta (23), a Polícia Civil havia conseguido um mandado de busca e apreensão na casa dele, que é em Natal. Foram apreendidos uma moto, roupas e outros pertences para análise.

Material foi recolhido na casa do suspeito, em Natal

Divulgação

“Nós cercamos eles de diversas frentes, tanto tecnológicas, jurídicas, todos os métodos de investigação”, explicou a delegada Priscilla Guerra, titular da DEAM.

Segundo a Civil, o suspeito nega o crime e diz que nunca passou por Macaíba. Nesta sexta, as vítimas fizeram o reconhecimento do suspeito – os crimes teriam ocorrido nos conjuntos Mangabeira e Bosque Brasil.

A Polícia Civil disse ainda que não há nenhuma vinculação familiar entre as crianças e o suspeito e que ele escolhia as vítimas aleatoriamente. O suspeito também não possui ficha criminal e a polícia agora investiga se há mais vítimas.

O caso vai continuar sendo investigado pela Polícia Civil, através da DEAM.

