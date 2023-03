Homem de 41 anos é assassinado a facadas em São Carlos

Reginaldo Zenão da Silva foi encontrado no Jardim Gonzaga com perfurações no peito e na barriga. Homem é encontrado morto em São Carlos

Raiane Miranda

Um homem foi assassinado a facadas, na noite de sábado (11) no bairro Jardim Gonzaga em São Carlos (SP). A vítima foi identificada como Reginaldo Zenão da Silva de 41 anos.

Segundo informações da polícia, o crime aconteceu na avenida Giovani Vassolo ao lado da “escadaria do Gonzaga”, por volta das 21h.

Silva foi encontrado já sem vida com um longo corte abdominal e com a lâmina da faca cravada no peito.

Ele tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e furto e tinha dois mandados de prisão em aberto contra ele.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ninguém foi preso e o caso segue para investigação pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

