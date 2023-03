Homem de 41 anos morre após levar soco durante briga em Rio Claro

Suspeito, que teria levado garrafada da vítima, foi preso neste sábado (4). Motivo da discussão ainda é desconhecido. Amauri Esteves Cardoso morreu após ser atingido por soco e cair no chão em Rio Claro

Reprodução/Facebook

Um homem de 41 anos morreu após levar um soco e cair no chão durante uma briga na manhã deste sábado (4), no jardim Inocoop, em Rio Claro (SP). O agressor foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 6h56, Amauri Esteves Cardoso teve uma discussão com um homem de 31 anos em um posto de combustíveis, na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves. A motivação ainda é desconhecida.

Cardoso teria dado uma garrafada no homem, que revidou com um soco no rosto dele. O homem caiu no chão em seguida e morreu.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele foi preso e ficou à disposição da Justiça.

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança para esclarecer o crime e verificar a hipótese de legítima defesa. Ainda não há informações sobre o velório e enterro de Cardoso.

Vittorio Ferla