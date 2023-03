Homem de 42 anos é morto a tiros em Rio Claro

Crime aconteceu no Jardim Bonsucesso, no início da manhã desta segunda-feira (6). Plantão Policial em Rio Claro

Reprodução/EPTV

Um homem de 42 anos foi morto a tiros em Rio Claro (SP) no início da manhã desta segunda-feira (6). O crime aconteceu no Jardim Bonsucesso e, por enquanto, ninguém foi preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo de Elessandro Muniz estava caído na Rua 13, com diversas perfurações causas por arma de fogo. A vítima tinha passagens pela polícia.

Testemunhas disseram à polícia que um veículo prata, com dois ocupantes, passou pelo local e efetuou os disparos.

A Polícia Científica foi ao local e encontrou, pelo menos, 30 projéteis de calibre 12 e 9 milímetros.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

