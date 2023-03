homem-de-47-anos-morre-em-acidente-de-trabalho-em-obra-de-hotel-em-piracicaba

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi prensado por um andaime e não resistiu. Homem morre prensado durante trabalho em obra de hotel em Piracicaba

Um homem de 47 anos morreu em um acidente de trabalho, na tarde desta segunda-feira (13), em Piracicaba (SP).

O caso ocorreu na obra de um hotel, na Rua Quinze de Novembro, no bairro Alto, e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h19.

Segundo a corporação, foi constatado óbito no local pelo médico de uma das viaturas de resgate.

O trabalhador era contratado por uma empresa de engenharia e, também conforme o Corpo de Bombeiros, foi prensado por um andaime.

A ocorrência mobilizou 12 bombeiros e cinco viaturas do grupamento.

O local ficou sob cuidados de uma viatura de policiamento até realização de perícia pela Polícia Científica.

