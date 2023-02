Homem de 51 anos é preso após se masturbar na frente de criança em Porto Velho

Vítima, de 11 anos, relatou que não foi a primeira vez que o suspeito se masturbou na frente dela. Homem de 51 anos é preso após se masturbar em frente de criança em Porto Velho

Kemmido/Freepik

Um homem de 51 anos foi preso depois de se masturbar na frente de uma criança de 11 anos. A menina estava dentro de casa e o homem no quintal da residência dela quando cometeu o crime. Ele foi preso na última quinta-feira (23), no bairro Nova Esperança em Porto Velho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada logo após o crime. Testemunhas relataram ter visto o agressor momentos antes do ato. Ao chegar no local do crime, o pai da vítima confirmou o fato aos policiais.

Como entre as casas não há muros, uma das vizinhas disse que presenciou o momento em que o homem mostrou o pênis para a vítima.

Uma outra testemunha disse que estava em casa quando ouviu um barulho que vinha do quintal da casa da menina. Quando ela abriu a janela para entender o que estava acontecendo, viu o homem perto da criança, mandou ele sair de lá e viu que a menina voltou para dentro de casa.

A menina ainda estava dentro da casa quando a testemunha viu o momento em que o homem se posicionou, próximo a janela em que a menina estava, e começou a se masturbar olhando fixamente para a criança. A testemunha disse ainda que o suspeito praticou o ato por alguns minutos, até que a mãe da vítima chegou e ele saiu do terreno.

O que disse a criança?

Depois de ouvir as testemunhas, a PM conversou com a vítima que relatou que estava incomodada com a presença do homem no terreno de sua casa e que por várias vezes pediu para que ele saísse do local.

Ela ainda contou que essa não foi a primeira vez que o agressor se masturbou em sua frente e que ele sempre se aproveitou dos momentos em que seus pais e seu irmão estão distantes. A mãe da vítima contou que quando estava chegando em casa viu o suspeito saindo.

Diante dos fatos, foi apontada a residência do suspeito. Os agentes deram voz de prisão a ele e o encaminharam ao Departamento de Flagrantes para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

Saiba onde denunciar

Há vários contatos disponíveis para denunciar crimes contra a criança e adolescente, como o Disque 100, o 197 da Polícia Civil, ou o WhatsApp da corporação: (69) 98439-0102.

