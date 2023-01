Homem de 53 anos é baleado ao ser assaltado em Taubaté, SP

Suspeito de cometer o crime foi identificado e preso pela polícia. Homem de 53 anos é baleado em tentativa de latrocínio em Taubaté

Divulgação

Um homem de 53 anos foi baleado ao ser assaltado na noite desta terça-feira (24) no bairro Cecap em Taubaté (SP). O criminoso foi preso.

O crime aconteceu por volta das 22h50 e a polícia foi acionada durante patrulhamento pelo bairro. No local, encontraram a vítima, que teve o celular roubado, baleada.

Os policiais prestaram os primeiros socorros à vítima até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o resgate, a equipe policial vistoriou o bairro e encontrou um indivíduo que se enquadrava nas características passadas pela vítima. Ele confessou a autoria do roubo e do tiro e entregou a arma aos policiais.

O criminoso foi preso e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. O estado de saúde do homem baleado não foi divulgado.

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Mata