Homem de 58 anos morre afogado no rio Javaés, no sul do estado

Vital de Sousa Cruz era pescador. Caso foi confirmado na tarde desta quarta-feira (22). Corpo é encontrado no rio Javaés, a 50 km de Formoso do Araguaia

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem morreu afogado na manhã desta quarta-feira (22), no rio Javaés, na região conhecida como Porto Piauí, no município de Formoso do Araguaia. Vital de Sousa tinha 58 anos e era pescador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Gurupi, Vital teria saído para pescar na tarde desta terça-feira (21), mas a corporação só foi acionada na manhã desta quarta-feira. Ainda segundo os Bombeiros, o corpo de Vital teria sido encontrado pelo filho dele, a dois metros de profundidade a 100 metros da margem.

Ainda segundo a corporação, a embarcação em que ele estava teria se enroscado nos fios elétricos de uma bomba d’água e que isso pode ter causado um choque e caído na água.

Devido às fortes chuvas, o rio está mais cheio e com água mais turva que o normal, o que dificulta a visibilidade de quem navega por ele. A situação também prejudica o trabalho de busca do corpo dos bombeiros.

