homem-de-58-anos-morre-atropelado-em-araraquara;-motorista-fugiu

Vítima estava de bicicleta. Boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo. Caso foi registrado no Plantão Policial de Araraquara

Um homem de 58 anos morreu atropelado, na noite de sábado (11), no bairro Vale Verde, em Araraquara (SP). O motorista fugiu do local e não foi identificado e nem localizado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Ismail da Silva Oliveira foi encontrado morto na rua Luiz Rodrigues Malheiros. Ao seu lado, encostada em uma árvore, havia uma bicicleta danificada.

Segundo a polícia não houve testemunhas do crime, mas moradores teriam ouvido um barulho alto e saído para a rua, quando encontraram a vítima caída na rua.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado e constatou o óbito.

O velório será das 12h30 as 16h30 no Memorial Fonteri, na avenida Portugal. O sepultamento será em seguida, no Cemitério dos Britos.

O B.O foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente.

