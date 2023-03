Homem de 59 anos morre em Araraquara após ser atropelado na SP-310

Vítima identificada como Valmir José dos Santos. Ele chegou a ser socorrido para a UPA Central, mas não resistiu. Vítima foi socorrida para a UPA Central de Araraquara, mas não resistiu e morreu

Um homem de 59 anos morreu em Araraquara (SP) após ser atropelado por um carro na Rodovia Washington Luís (SP-310) na noite de quarta-feira (29).

O acidente aconteceu no km 271 por volta das 21h. A vítima identificada como Valmir José dos Santos chegou a ser socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a motorista de 36 anos dirigia um carro modelo Hyundai/HB 20, com placas de Adamantina (SP), quando atingiu a vítima. Segundo ela, o homem teria cruzado a rodovia a pé.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial e as circunstâncias serão apuradas pela Polícia Científica. O local do acidente foi periciado.

