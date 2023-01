O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (31), na zona rural da cidade. Homem de 60 anos morre esmagado por trator em Cunha.

Imagens cedidas pelo Vale Dia a Dia

Um homem de 60 anos morreu esmagado por um trator na tarde desta terça-feira (31), na zona rural de Cunha, no interior de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 14h30, na Estrada da Capivara. O trator tombou em cima da vítima.

Um bombeiro comunitário de Cunha foi o primeiro a ajudar nos resgate, enquanto aguardava pela chegada dos bombeiros de Guaratinguetá.

A vítima foi encontrada com um trauma no tórax, na face e em parada cardiorrespiratória. O helicóptero águia da Polícia Militar chegou a ser acionado, mas a equipe médica optou pela condução terrestre da vítima até o pronto-socorro da cidade.

De acordo com o SAMU, o homem não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu no hospital.

O caso está sendo registrado junto à Polícia Civil e será investigado.

Homem de 60 anos morre esmagado por trator em Cunha.

Imagens cedidas pelo Vale Dia a Dia

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo