Homem de 96 anos é preso por estupro de vulnerável em Balneário Camboriú

Ele era procurado desde julho de 2022 e cumprirá pena de 20 anos de reclusão em regime fechado. Prisão ocorreu na segunda-feira (27). Idoso de 96 anos é preso pela PF em Balneário Camboriú por estupro de vulnerável

Divulgação/Arquivo/Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu um homem de 96 anos condenado por estupro de vulnerável em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, na segunda-feira (27). Ele era procurado desde julho de 2022 e cumprirá pena de 20 anos de reclusão em regime fechado.

O mandado de prisão havia sido expedido 1º de julho do ano passado, mas o idoso, segundo a Polícia Federal, “se ocultou” para não ser preso. Durante o período, teria contado com a ajuda de outras pessoas que já foram identificadas.

O local, data e detalhes do crime não foram divulgados pela PF. No entanto, o órgão informou que a condenação teve aumento de pena em razão do condenado ter autoridade sobre a vítima.

O homem foi levado para a delegacia de Itajaí, na mesma região, e será encaminhado ao Presídio da Canhanduba. O nome do condenado não foi divulgado.

