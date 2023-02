Homem denuncia racismo após ataque de mulher e cigarro apagado na cabeça em boate no interior de SP; vídeo

Câmera registrou momento em que empresária apagou cigarro na cabeça da vítima em uma casa noturna de Garça (SP). Suspeita enviou áudios de cunho racista para um ex-namorado ao contar o que tinha acontecido: ‘Só porque queimei um cigarrinho na cabeça daquele preto’. Vídeo mostra suspeita de injúria racial apagando cigarro na cabeça da vítima

Um serralheiro de 47 anos denunciou racismo à polícia ao ser atacado em uma casa noturna em Garça (SP). Segundo o relato da vítima, ele estava no local na madrugada do dia 6 de fevereiro quando uma mulher, sem nenhum motivo aparente, apagou um cigarro em sua cabeça.

O serralheiro também informou que a suspeita enviou áudios a um ex-companheiro se referindo a ele com palavras de cunho racista. Um boletim de ocorrência foi registrado como injúria racial e lesão corporal.

O g1 teve acesso a imagens do sistema de segurança da boate que mostram o momento em que a mulher apagou o cigarro na cabeça do serralheiro (veja no vídeo acima).

Sistema de segurança de boate em Garça (SP) mostra mulher apagando cigarro na cabeça de suspeito

Na sequência, o vídeo mostra o dono do estabelecimento, que estava conversando com a vítima, afastando a suspeita.

O g1 também teve acesso às mensagens em áudio com cunho racista (ouça o áudio e confira a transcrição abaixo).

Suspeita: “Às vezes a gente se descontrola, né? Com toda a razão. Você imagina você conversando com aquele preto, sabendo que eu não gosto dele? Não deu outra! A sorte é que eu tava só com o cigarro na mão. Você viu que ele não fez nada? ‘Ai, que isso, que isso?’. Desse um soco na minha cara, vamos ver se ele é homem!”

Suspeita: “Ai, só porque queimei um cigarrinho na cabeça daquele preto. Se eu tivesse um charuto, eu tinha queimado inteirinho. Eu tinha afundado a cabeça dele. Queimei meu cigarrinho e ainda saí bem plena com meu macacão”

Áudios mostram injúria racial contra homem que teve cigarro apagado na cabeça

A vítima foi procurada pela reportagem, que confirmou o ocorrido, mas não quis falar sobre o caso.

Ao g1, ao suspeita da agressão disse que tanto o vídeo como os áudios foram divulgados pelo ex-companheiro, por ele não aceitar o fim do relacionamento dos dois.

A mulher também disse que registrou um boletim de ocorrência e alega ter sido agredida e ameaçada pelo ex, que nega as agressões. A polícia não deu detalhes sobre o andamento das investigações.

Homem tem cigarro apagado na cabeça e relata injúria racial em boate de Garça

Vittorio Ferla