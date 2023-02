Homem denuncia ter trabalhado em condições análogas à escravidão por cerca de 20 anos em sítio de Santa Isabel

Segundo o boletim de ocorrência, vítima afirmou que nunca recebeu salário e que vivia com outros trabalhadores no local. Caso foi registrado na delegacia da cidade. Homem que fez a denúncia registrou boletim de ocorrência no DP de Santa Isabel

Um homem de 53 anos denunciou à polícia, nesta segunda-feira (27), ter trabalhado por cerca de 20 anos em um sítio de Santa Isabel. Ele declarou à Polícia Civil que fugiu do local, onde vivia com outros trabalhadores, e que atualmente não possui lugar para ir.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou que nunca recebeu qualquer valor de salário durante o período em que trabalhou no local e que devido ao seu serviço prestado ele tinha o direito de residir em uma casa no local.

Ainda segundo a vítima, ele realizava trabalhos braçais como capina, colocação de mourão e cercas no sítio, localizado no bairro Morro Grande.

O caso foi registrado na delegacia de Santa Isabel como redução a condição análoga à de escravo.

