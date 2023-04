Homem desaparece após denúncia de que teria cometido suposto estupro em São José dos Campos

Caso ocorreu na noite do último sábado (1) e vai ser investigado pela polícia. Um homem de 39 anos está desaparecido desde o último sábado (1), em São José dos Campos. A Polícia Civil investiga um possível sequestro, que poderia ter sido cometido por moradores após denúncia de que o homem teria cometido um suposto estupro de vulnerável há alguns anos. O caso vai ser investigado pela polícia.

Segundo a polícia, a esposa do homem acionou a polícia e disse que alguns indivíduos teriam ido à casa deles, no bairro Dom Pedro, cobrar sobre os boatos de que ele teria cometido um estupro contra uma menor de idade. O caso teria acontecido quando a vítima tinha 14 anos. Hoje, ela está com 17.

A mulher teria contado à polícia que os indivíduos agrediram o homem e o levaram para outro local, ainda desconhecido. Segundo a polícia, a esposa, primeiramente, não quis comparecer ao plantão policial. Mas, de madrugada, foi conduzida com uma amiga e a mãe da suposta vítima.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Vittorio Rienzo