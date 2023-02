Homem desaparece durante temporal após carro capotar e cair em rio em Arujá, Grande São Paulo

Motorista e outro ocupante do veículo conseguiram escapar. Terceiro passageiro foi levado pela correnteza e sumiu. Acidente ocorreu na noite de quarta (1º). Bombeiros fazem buscas para tentar localizar vítima. Chuva faz carro derrapar e cair em rio em Arujá (SP); uma pessoa está desaparecida

Um homem desapareceu na noite desta quarta-feira (1º) durante um temporal após o carro onde estava capotar e cair num rio em Arujá, cidade da Grande São Paulo. Ele não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem. Seu nome e idade não foram divulgados pelas autoridades.

O Corpo de Bombeiros começou as buscas na quarta e deverá retomar os trabalhos nesta quinta (2). O acidente ocorreu por volta das 21h30 na Avenida João Manoel, quando o Volkswagen UP vermelho saiu da pista e despencou no rio.

Ainda não há informações de como o motorista perdeu o controle do carro. Uma das hipóteses é de que o automóvel possa ter derrapado por causa do asfalto escorregadio devido à chuva. Depois capotou e caiu no rio.

O condutor e outro ocupante do automóvel conseguiram sair do carro, que foi arrastado pela correnteza do Rio Baquirivu-Guaçu por quase 2 quilômetros.

Eles foram até a margem do rio e não ficaram feridos. O terceiro passageiro que estava no veículo foi levado pela água e sumiu.

No momento do acidente, o nível do rio estava acima do normal. O carro foi encontrado parcialmente submerso, mas o terceiro ocupante não estava no automóvel ou próximo dele.

O rio desagua no Rio Tietê, na altura do km 20 da Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na região metropolitana.

